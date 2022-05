Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust saab tasuta muuseumipileteid laenata

Alates 3. maist saab laenata Tallinna Keskraamatukogu kahest haruraamatukogust, Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust, tasuta Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Kirjanduskeskuse ühispileteid. Ühispiletiga saab külastada kõiki Linnamuuseumi ja Kirjanduskeskuse filiaale. Laenata saab kas perepileti või üksikpileti ning 14 järjestikuseks päevaks. Pileti saadavust laenamiseks näeb e-kataloogist ESTER . Tasuta pileti saab laenata kord kvartalis, lisaks on muuseumides iga kuu esimesel pühapäeval tasuta muuseumipühapäev. Lisainfot muuseumipiletite laenutusteenuse kohta leiab raamatukogu veebilehelt.

«Meie eesmärgiks on pakkuda linnaelanikele terviklikku kultuurielamust: lugeda raamatut, vaadata raamatute põhjal tehtud filme, külastada raamatute ja filmide põhjal koostatud põnevaid näituseid või külastada näituseid, mille sisu kohta saab otsida täiendavat infot raamatutest, mis omakorda elamust kasvatavad,» selgitab Tallinna Linnamuuseumi direktor Heli Nurger

«Muuseumipühapäevad on näidanud, kuidas uued algatused aitavad külastajatel peale kahte keerulist koroona-aastat kultuuriasutuste juurde kiiremini naasta,» märgib abilinnapea Kaarel Oja. «Sarnast eesmärki täidab ka põnev muuseumipiletite laenutamise võimalus, mis kindlasti tõsisemate muuseumisõprade tähelepanu pälvib ja sissepääsu muuseumitesse kättesaadavamaks teeb.»

Muuseumipiletite laenutusteenusega jätkab Tallinna Keskraamatukogu erinevate lisavõimaluste loomist, mis toetavad linnaelanike elukestvat õpet ja huvialadega tegelemist. Raamatukogu peamajas asuvast Pillilaekast saab laenata erinevaid muusikainstrumente ja –tarvikuid, mitmetest haruraamatukogudest aga spordivahendeid ja õuemänge. Pelguranna raamatukogus on avatud Tööriistalaegas, kust saab laenata kodusteks aia-, remondi- ja ehitustöödeks vajalikke tööriistu. Laagna raamatukogus on avatud Seemnelaegas, kust on aiandushuvilistel võimalik tasuta seemneid laenata, kodus või kogukonnaaias taimede kasvatamist nautida ning ise seemneid kogudes ja annetades teisi rõõmustada. Sõle raamatukogus ootab huvilisi õmblusmasinatega varustatud õmblustuba ja Kännukuke raamatukogus innovatsioonilabor, kus saab töötada 3D printeri, laserlõikepingi, kilelõikuri jm kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Samas paikneb ka fotostuudio varustusega Loovuse tuba.