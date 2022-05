8 raamatut, mida Elon Musk kiidab ja teistelegi soovitab

Musk selgitab, et raamat annab veenva ülevaate väljakutsetest ja valikutest, mis on seotud meie elu, intelligentsuse ja teadvuse tulevikuotsingutega, nii Maal kui ka mujal.

«Peter Thiel on üles ehitanud mitu teedrajavat ettevõtet ja see raamat näitab, kuidas,» märgib Musk.

«Lugesin «Kapitali», kui olin 14-aastane, seejuures võrdlesin ingliskeelset tõlget algupärase saksakeelse teosega,» mainib Musk Twitteri säutsus, milles kiidab ka Adam Smithi, kelle teoste lugemist peab iseenesestmõistetavaks. «Irooniline, et tulevane automatiseerimine toob loomulikult kaasa suurema võrdse tarbimise. Monopolid on inimeste tõelised vaenlased. Teenusepakkumisel on hea võistelda.»

«Peab tunnistama, et ka «Süü on tähtedel» meeldis mulle,» märgib Musk. «Kurb, romantiline ja kauni pealkirjaga.»

«Ma tean, et see on klišee, aga «Sõrmuste Isand» on mu vaieldamatu lemmikraamat,» on Musk jaganud Twitteri vahendusel.