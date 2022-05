Cecelia Ahern, «Postskriptum». Foto: Raamat

Holly Kennedy abikaasa surmast on möödas seitse aastat. Kuus aastat mehe viimase kirja lugemisest, mis julgustas teda uut elu alustama. Holly on uhke vahepealsete aastate jooksul saavutatud arengu üle. Kuid kui tema poole pöördub abipalvega Gerry kirjadest inspiratsiooni saanud grupp inimesi, kes nimetab end PS. Ma Armastan Sind klubiks, leiab Holly end taas selle maailma lävepakult, mille selja taha jätmiseks ta on nii palju vaeva näinud.

Esiti vastumeelselt nõustub Holly klubi liikmeid abistama, kuigi seotus nende inimestega ähvardab lõhkuda rahuliku elu, mille ta usub end saavutanud olevat. Igaüks neist palub Holly abi, et oma lähedastele endast midagi tähendusrikast maha jätta. See viib naise erakordsele rännakule, mis paneb ta mõtlema, kas tulevikule avatud olemine tähendab mineviku reetmist ja mida tähendab kellegi igavesti armastamine …

***

Sharon ilmub tagasi poodi, kust enamik inimesi on nüüdseks lahkunud. Ta on endiselt närviline. Kõige pisem poeg magab vankris; mudilane Alex on käekõrval, põsed punased ja õhetavad.

«Tere, mürakaru.» Kummardun poisi kohale.

Ta ignoreerib mind.

«Ütle Hollyle tere,» sõnab Sharon leebelt.

Poiss ignoreerib teda.

«Alex, ütle Hollyle tere,» möirgab Sharon nii hirmuäratavalt, et nii mina kui Alex ehmume.

«Tere,» ühmab poiss.

«Tubli poja,» sõnab Sharon õrnalt.

Vaatan teda suurte silmadega. Mind on alati hämmastanud ja hirmutanud, kuidas emaroll temas isiksuse lõhenemise välja toob.

«Mul on nii piinlik,» sõnab ta vaikselt. «Anna andeks. Ma olen üks suur õnnetusehunnik.»

«Sa ei pea millegi pärast vabandama. Mul on nii hea meel, et sa tulid. Ja sa saad suurepäraselt hakkama. Sa oled alati öelnud, et esimene aasta on kõige raskem. Mõni kuu veel ja see väikemees on ühene. Sa oled esimese aasta peaaegu üle elanud.»

«Järgmine on juba ahjus.»

«Mida?»

Ta tõstab pilgu, pisarad silmis. «Ma olen jälle rase. Ma tean, ma olen idioot.»

Ta üritab rahuneda, proovides tugev olla, kuid ta näeb löödud välja. Ta on kurnatud, üleni tühjaks pigistatud. Tunnen ta vastu vaid kaastunnet, mis on iga raseduse avalikustamisega kasvanud samavõrra, kuivõrra rõõm uudisest on kahanenud.

Kallistades kostab meie mõlema suust korraga: «Ära Denise’ile räägi.»

Ainuüksi Sharoni vaatamine, kui ta oma nelja poisiga lahkub, tekitab mus stressi. Olen samuti rampväsinud pärast tänase päeva närvipinget, möödunud öö unepuudust ja tunniajalist arutelu väga isiklikul teemal. Olen üdini kurnatud, kuid peame Ciaraga ootama, kuni kõik on lahkunud, et asjad oma kohale sättida ja pood sulgeda.