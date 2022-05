VAATA JÄRELE ⟩ Hüpnotisöör Ants Rootslane esitles menuraamatut «Seitsme põlve müsteerium»

«Seda raamatut lugedes võivad sinus esile kerkida isiklikud mälestused ja valukehad – lase neil tulla. Koge seda raamatut just sulle omasel viisil. Ole vaatleja. Võta siinseid ridu lehekülg lehekülje järel üha turvalisemalt endasse,» kirjutab Ants Rootslane oma raamatu tutvustuseks. «Info, mille sa siit kaante vahelt leiad, ei ole absoluutne tõde. Kuid see on midagi, mis on aidanud tuhandeid inimesi, andnud neile võimaluse kasvada ja areneda kiiremini ja tõhusamalt, kui tundide kaupa psühholoogi juures oma lugusid jutustamas käies. Sa oled oma elu ekspert, lahenduste pakett kõikidele sinu probleemidele on peidus sinus eneses. Iga peatükiga toon ma sulle inimeseks olemise saladust lähemale, kirjutan ridade kaupa sellest, kuidas perekond on üks õelamaid süsteeme, kuhu kuuluda, aga millest välja astuda ei saa ega tohigi. Teadmiste ja harjutuste näol saad enda käsutusse tööriistapagasi, millega hakata muutma oma elu. Saad üha rohkem mõistma oma isiklikku unikaalset saatust, milles ei eksisteeri küsimusi nagu Kes ma olen? või Mida ma pean tegema? Sa tead siis täpselt, kes sa oled ja kuhu suunas liikuda.