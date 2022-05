Tiit Trofimovi 11 inspireerivat tsitaati elust ja sisemisest rahust

Hoolimata kõigest tuleb usaldada elu, sest elul on palju ilusaid üllatusi varuks, kui sa vaid muudad vaatenurka. Tuleb lihtsalt süda avada ja elu usaldada.

Riskides saavutad edu, sest kui sa kardad riskida, siis sa kardad elada. Kui sa kardad teadmatust, siis sa kardad elu.

Kui sa negatiivseid minevikuemotsioone ära ei vabasta, ei saa sa oma potentsiaali täielikult ära kasutada, sest liiga palju energiat läheb vana jama kinnihoidmisele.

Vaimsed teemad ja vaimne ärkamine on järjest populaarsemad, sest inimesed on aru saanud, et asjad, raha või prestiiž ei too sisemist rahu. Sisemise rahu toob traumade ja emotsioonide vabastamine ja avatud südamega elamine.

Vaimsus on oma südame ja hinge järgi elamine. Nii lihtne see ongi. Kui sa elad südames ega eira oma sisemist tõde, siis see ongi kõige suurem vaimsus.

Ei ole õigeid või valesid, on kas südame või peaga tehtud otsused. Kelle jaoks õiged, kelle jaoks valed. Keegi teine ei saa sulle öelda, mis on sinu jaoks õige, isegi kui ta annab soovitusi omaenda südametunde pealt. Sa pead selle ise südames ära tundma.

Igaüks valib ise, millist elu ta elab ja kelle nõu ta kuulda tahab. Sa ei pea seda vastu võtma.

Elu on selleks, et elada. Kui tahad naerda, siis naera, kui tahad nutta, siis nuta, ja kui tahad tantsida, siis tantsi. Kui näed midagi ilusat ja head, siis ütle see välja.

Tee südame avamiseni käib looduses viibimise, traumade ja sisemaailma tervendamise, emotsioonide vabastamise, vanade programmide ja mustrite murdmise, kõvaks meheks või naiseks olemisest loobumise, tunnete tundmise, mitte nende eest põgenemise, ja sisetunde usaldamise kaudu.

Murra endale pandud piirangud ja kustuta vanad programmid, mis ei lase sul kerguse, rahu ja rõõmuga läbi elu liikuda. Ära hoia ennast tagasi, ava süda ja sa näed, kui palju ilu ja värve maailmas ning teistes inimestes on. Rahu, kergus ja tasakaal on enda võimuses.