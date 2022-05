Eesti keeles ilmub Hillary Clintoni ja Louise Penny paljukiidetud poliitpõnevik

Pinev põnevik

Pärast nelja-aastast segadust USA poliitmaastikul vannutatakse ametisse uus president. Kõigi üllatuseks määrab ta välisministri ametisse oma poliitilise vastase – mõjuvõimsa meediakoproratsiooni omaniku ja tegevjuhi Ellen Adamsi.

Samal ajal, kui värske riigipea astub esimest korda kongressi ette, saab välisteenistuse noor ametnik Anahita Dahir oma telefoni segase sõnumi. Ta mõistab liiga hilja, et sõnum oli kiirustades kodeeritud hoiatus.

Vastse välisministri silme ees rullub lahti katastroofiline stsenaarium. Peatselt saab selgeks, et esialgu terrorirünnakutena tundunud sündmuste haare on hirmuäratavam, kui võimukoridorides aimata osati. Sel ajal, kui USA rahvusvahelisel areenil vähikäiku tegi, on vallandunud tuumarelva väljatöötamise võidujooks. Sündmused hargnevad lahti Washingtonis, Euroopa suurlinnades, Pakistanis ja Iraanis ning silmitsi tuleb seista nii terroriorganisatsiooni, Vene maffia kui ka siseringis peituvate vaenlastega.

Nimekad autorid

Hillary Clinton ja Louise Penny, «Hirmu paine all». Foto: Raamat

Louise Penny on rahvusvahelisi auhindu võitnud Kanada menukirjanik, kelle teosed on tõusnud esikohale New York Timesi, USA Today ning Globe and Maili (Toronto) edetabelites. Tema kriminaalromaane, mille peategelane on peainspektor Armand Gamache, on tõlgitud kolmekümne ühte keelde. Kokku on inspektor Gamache’i sarjas ilmunud 16 romaani. Aastal 2017 pälvis Penny Kanada ordeni panuse eest oma riigi kultuuri.

Hillary Rodham Clinton on esimene naine Ameerika Ühendriikide ajaloos, kellest sai suurpartei presidendikandidaat. Pärast pea neljakümne aasta pikkust tööd avalikus teenistuses tõusis ta järjekorras 67. USA välisministriks. Clinton on olnud laste ja perekondade õigusi kaitsev advokaat, esimene leedi ja senaator. Ta on abikaasa, ema ja vanaema ning kirjutanud veel seitse raamatut, mis kõik on ilmunud kirjastuse Simon & Schuster kaudu.

Kirjanikud kiidavad

Kirjanik James Patterson eeldas enda sõnul, et Hillary Rodham Clintoni ja Louise Penny kahasse loodud põnevik on nutikas, väga hästi kirjutatud ja pinev. ««Hirmu paine all» on aga midagi palju enamat! See on täpselt selline raamat, mille võiks ideaalis kirjutada mõni innustunud riigitegelane. Aga seda nad ei tee. Sest memuaarides ei tohi nad rääkida, mida tegelikult teavad. «Hirmu paine all» on aga romaan. Seega vaba kammitsaist,» selgitab ta. «Tõsi, see romaan on rabavalt särtsakas ja geniaalselt põnev, aga samas on see ka aktuaalne, nipsakas, oluline ja lausa võluvalt provokatiivne. Neil lehekülgedel, mis teie sõrmede alt hämmastava nobedusega läbi tuhisevad, on nii mõndagi, mille üle mõtiskleda. Milline mõnu!»