Terapeut annab nõu, mida teha, kui tunned kurbust

Rosin-Pindmaa sõnab, et Hiina meditsiin ütleb, et kui sinus on kurbust, võib selle põhjuseks olla see, et sinus on metallielement tasakaalust väljas. On hea teadvustada endale, et mistahes tunde tundmine on lubatud ja mitte ühegi tunde tundmises pole midagi halba – eeldusel, et lubad neil liikuda läbi oma keha ning et võtad teadmiseks sõnumi, mida nad endaga kaasas kannavad.