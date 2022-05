Ilmus keeletoimetamise käsiraamat

Vaatluse all on keeletoimetaja tööpõld alates õigekirjast, sõnavarast, lausestusest ja tekstitasandist kuni vormistuse, vorminduse, korrektuuri ja tehniliste pisiasjadeni. Õpikuga koos ilmub mahukas harjutustik, mis aitab õpitut kinnistada.

«Nüüd on see tühimik täidetud: kolm asjatundjat on pannud kokku väärt õpiku, milles on avatud toimetamiskunsti eri tahke. Keeletoimetaja teadmised täienevad ja oskused kujunevad välja kogemuse kasvades, sisukas õpik on tugevaks toeks, et valitud teel aina paremaks saada,» ütles Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem Urve Pirso.