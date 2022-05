Mulgikeelsete muinaslugude raamatusari sai vahva täienduse

Raamat sobib igas eas muinasjutusõpradele ja on kasutatav abimaterjalina mulgi keele õpetamisel ja mulgi kultuuri tutvustamisel. See sisaldab 32 vana Helme kandist üles kirjutatud muinasjuttu koos viidete ja teemakohaste illustratsioonidega. Kõik jutud on pärit Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist ning enamik juttudest pole varem trükis ilmunud.

«Raamatust leiab muinasjutte rumalast vanapaganast, keda Ants moel või teisel tüssab või üle kavaldab. Küll keedab Ants vanapaganale väga valusat silmarohtu, võidab kiviviske- ja jooksuvõistluse ning heinaniitmise,» kirjeldas mulgi keele ja kultuuri spetsialist ning projekti eestvedaja Kristi Ilves.

Muinasjuturaamat «Ämäriguaa luu. Elme». Foto: Raamat

Palju on ka looma- ja imemuinasjutte, kus peategelasteks meie tavalised linnud-loomad või kuningad, keisrid, imeilusad kuningatütred ja vaeslapsed. «Lugeja saab näiteks teada, kuidas harakas kirjuks sai või miks on kalkunil punane hari. Tuleb ka ette, et seapoiss saab kuninga väimeheks ja selgest taevast sajab alla imeilus tütarlaps,» tutvustas muinasjuttude süžeed Ilves.

«Peagi tuleb trükist ka «Ämäriguaa luu. Karksi» ja koostama hakatakse Halliste raamatut. Siis on igal Mulgimaa kihelkonnal oma raamat olemas. Kuna tegu on sarjaga, peame väga oluliseks, et sari oleks ühtse kujundusega ja sama meeskonna poolt lõpuni tehtud. Seepärast soovime kõigi viie raamatu puhul näha kunstnikuna Ülle Rosenbergi ja kujundajana Triinu Sarve. Koostaja ja toimetaja töö teen ma ise ära,» selgitas Ilves.

Muinasjuturaamatu värvilised pildid joonistas Mulgimaa kunstnik Ülle Rosenberg. Helme kandist pärit Rosenberg on joonistanud pildid ka esimesse mulgikeelsesse aabitsasse ning teistesse sarja raamatutesse. Veel on ta teinud mitu mulgikeelse Tähekese kaanepilti ja kunsti Tõrva valla avalikku ruumi.

22 pildist koosnev näitus «Elme ämäriguaa luu pilte pääl» sai Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuse initsiatiivil valmis juba eelmise aasta lõpus ja oli seni vaatamiseks väljas Tartu Ülikoolis. Lisaks Helme lugudele on näitusel esindatud ka Tarvastu lugude ja Mulgi aabitsa pildid. Tarvastu raamatukogu või Mulgi Kultuuri Instituudi kaudu saab neid näitusi ka mujale tellida.

«Ämäriguaa lugude» sarja annab välja Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts. Trükis on ilmunud juba ka «Ämäriguaa luu. Tarvastu» (2018) ja «Ämäriguaa luu. Paistu» (2020). Nii uue raamatu kui kunstinäituse valmimist toetas rahaliselt Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest. Raamatut saab peagi Mulgimaa raamatukogudest laenutada, osta saab Tarvastu raamatukogust või Mulgi Kultuuri Instituudi kaudu.

Raamatuesitlused toimuvad:

5. mail kell 15.00 Tarvastu Raamatukogus (Posti 52, Mustla, Tarvastu, 69701 Viljandi maakond);