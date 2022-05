KATKEND ⟩ Kui petetud naisele saabub saladuslik postkaart koos lennupiletiga New Yorki

Tohutu hambaarstikartuse ja aastatepikkuse jäneseks hüüdmise järel laskis ta viimaks isal end leebelt ortodondi vastuvõtule minema keelitada. Oh jumal, kui vastikud need valusad taastusprotseduurid olid! Ent tulemus oli seda väärt. Juuksevärvi tõttu hüüti teda endiselt aeg-ajalt punapeaks, aga sellega võis ta nüüd, kus ta sai ütlejale hollywoodilike laminaatidega vastu naeratada, ometi leppida. Nii et oma esimesele tööpäevale Lillekires ilmus ta õrnas kaheksateistaastaseeas uudse enesekindlusega – kuni nägi erkroosat särki, mida tööl kandma pidi, ja teadis otsekohe, et see on tema naha- ja juuksetooniga karjuvas vastuolus. Samal hetkel adus ta ka, et on lilleasjanduses sama roheline kui tema säravad smaragdsilmad.

**

Täna oli jälle omamoodi esimene kord – viieteistkümne aasta jooksul esimene kord, kui Kara end viimasel hetkel töölt vabaks võttis. Kui ta oma ülemuselt Lydialt luba küsis, ühmas jäiga olemisega lillepoodnik: «Ma ei suuda uskuda, et sa küsid seda just päev enne turupäeva. Tõesti, Kara, kas sa ei saa seda loomaarstiaega ümber vahetada? Ja veel terve päev? Sa saad ju ometi tagasi tulla, kui kass on oma neetud süstid kätte saanud!»

Lydia maruvihane reageering oli läbinisti ettearvatav, sest see tähendas, et naine ise pidi ärkama kell 4.30, et sõita Penrigani lilleturule, kohta, kust nad saavad poodi ja väliletile hankida kõige kenamaid ja värskemaid lilli. Viimased viis aastat oli see iganädalane ülesanne usaldatud Karale, kellele see oli üpris meeltmööda ning kes ei peljanud vastutust – mitte et ta oleks selle eest tänusõnu kuulnud. Sestpeale, kui Lydia andis firma kaubiku võtmed Karale üle loaga sõidukit oma äranägemist mööda kasutada, leidis ta endal olevat õiguse nõuda töötamist ka arulagedatel kellaaegadel. Ja Kara, kes oli harjunud oma kõrgi viiekümneaastase tööandja paljude mõistusevastaste soovidega, oli vaikse elu nimel kõigega leppinud.

Ent täna jäi Kara kordki endale kindlaks. James Bondi viimine loomaarsti juurde polnud just päris vale, sest kass vajas iga-aastast kassigripisüsti. Tõik, et Kara ütles Lydiale, et loomal tekib alati süstijärgne reaktsioon, oli teisalt jällegi puhas jama. Ent kuna Kara ei teadnud, mismoodi ta end tunneb, kui on teinud seda, mida tal oli vaja teha, siis selle asemel, et tööl tujust ära olla, otsustas ta, et parim taktika on üldse mitte tööle minna.