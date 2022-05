Erusõjaväelane õpetab bestselleris juhtimist: kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu

«Kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu,» just nõnda mõtestab Jocko lahti juhi rolli meeskonnas. Juhtimine on meeskonnamäng ning meeskond on alati palju tähtsam kui juht. «Sel hetkel, kui sead oma huvid meeskonna omadest ettepoole, oled juhina läbi kukkunud. Eksid rängalt, kui arvad, et tuled sellest puhtalt välja ja et meeskond ei märka sinu enesekeskseid manöövreid.»

Erusõjaväelasena on Jocko asunud tsiviiljuhte õpetama samade põhimõtete järgi nagu kunagi mereväe eriüksuse juhte, sest lahinguvälja juhtimispõhimõtted pädevad igasugustes olukordades. Ta on absoluutselt veendunud, et kui kasutada raamatus kirjeldatud strateegiaid ja taktikaid meeskonna toetamiseks ja missiooni täitmiseks, on edu garanteeritud. «Kui meeskond on edukas, võidad ka sina, nii juhi kui inimesena. Kõige tähtsam on see, et sinu inimesed võidavad – see ongi tõeline juhtimine.»