Tehnika, mis aitab negatiivseid tundeid lahustada

Kui märkame, lahtuvad tunded kiiremini

Dalí selgitab, et samamoodi on emotsioonide ja tunnetega, mis segavad meil meelerahus olemist – kui me märkame neid, lahtuvad need palju kiiremini kui neid ignoreerides. See nõuab aga teadlikkust, teadlikku küpsust ja julgust, et vaadata otsa negatiivsetele tunnetele ja emotsioonidele. Kui ise sellega hakkama ei saa, võib seda teha näiteks koos terapeudiga.

Lõkketule tehnika

Dalí Getter Karat, «Õnn on otsus!» Foto: Raamat

Dalí toob näite, et Rännaku praktikas kasutatakse lõkketule tehnikat. Kui sa tunned mingit ärevat tunnet või negatiivset emotsiooni, võta see vastu. Ütle, et on okei, et tunned praegu sellist tunnet. Pane silmad kinni ja hakka mõtlema, kus see tunne sinu sees on – see võib olla näiteks kaelas, rinnakus, kõhus. Mine selle hirmu või emotsiooni juurde, vaata ja tunneta seda. Kui teed sellele ruumi, läheb see tavaliselt korra tugevamaks. Dalí soovitab sel lasta tulla ja seda tunnet tunda.

«Kui sa lubad mõtlemata sellel tundel umbes 15 sekundit olla, siis tunned, et see hakkab lahtuma. Selle asemel, et sealt kohe ära tulla, jää selle tunde juurde ja visualiseeri, et teed sinna tingimusteta armastuse lõkketule, mis sümboliseerib armastus, rahu ja turvalisust,» juhendab ta.

Kujuta ette, et selle lõkketule ümber oled sina ning seal on ka see tunne või emotsioon. Võid lõkketule juurde kutsuda ka oma mentori või kellegi, keda austad ja usaldad. Siis pöördu selle tunde juure ja ütle, mida tema paneb sind tundma ning küsi, mida sel sulle öelda on.

Ütle välja kõik, mida tunned, et on vaja öelda. Kui tekkis mõni inimene, kellega on vaja midagi rääkida, räägi ka temaga. Luba endal lõkketule ääres välja öelda kõik tunded ja mõtted, mida sa ei ole saanud väljendada.

Lõpuks pöördu ka oma mentori poole ja uuri, mida temal on sulle selle kõige peale öelda. Ehk on tal mõni nõuanne või soovitus.

Kui tunned, et see protsess on lõpule viidud ja emotsioon on saanud piisavalt palju tähelepanu, luba kõigel hajuda.