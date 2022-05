Sinijärv soovitab novelle: Poe käest õppisid kõik need kirjutajad, kelle käest õpitakse täna

Edgar Allan Poe «Novellid». Foto: Raamat

Edgar Allan Poe novelle on eesti keeles ilmunud mitut masti tõlgetes ja ühe uue versiooni lisandumist tuleb ainult tervitada. Seda enam, et kõige (kuri)kuulsam on tänini keelmaaker Johannes Aaviku tõlge, mis keskendus pigem Aaviku uuskeelele kui algupärandi edasiandmisele. Ning on kahtlemata igavesti põnev lugemine sõna mõlemas tähenduses. Kuid et Poe jutte tavalise lugejana manustada, ei pea ilmtingimata keeleilma rägavõpsikus uitlema, jutud on niigi head. Puhas klassika.

Poe hakkas aru saama, et on mõistlik, kui jutus on sees nii tundmused kui sündmused. Ja et kui jubeduse vinti väheke peale keerata, lähevad tundmused ja sündmused paremini peale. Mõte oli õige ja nii õppisid Poe käest kõik need kirjutajad, kelle käest õpitakse täna. Kellele meeldib krimivikke, põnevikke, sumevikke, tumevikke ja rämevikke lugeda või kirjutada või mõlemat, mingu joonelt vanameistri kaevule ammutama. Ja maestro pendlil kiikuma. Poe on kirjandus, mis oskab ajaga paremaks minna ega muutu naeruväärseks. Alati väärt ülelugemist.