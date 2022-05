Jooga tegemiseks ei pea olema noor ja painduv

Mis on jooga?

Jooga on keha ja vaimu arendamine, mis sai alguse umbes 5000 aastat tagasi Vedade ajast. See ei nõua praktiseerimiseks usulist valikut. Läänes hakkas jooga populaarsust koguma 19. sajandi lõpus. Tänapäeval on jooga harjutused laialt tuntud oma asenditega, mida kutsutakse asanateks. Need ei kuulunud üldse India algsete joogatraditsioonide hulka. Füüsiline ettevalmistus polnud seal eesmärk, selle asemel keskenduti vaimsuse arendamisele hingamis- ja meeleharjutuste kaudu.

Klassikalise jooga isa on Patanjali, kes kirjutas kuulsad jooga Suutrad. Need on tekstid, mis pakuvad raamistikku inimese meisterlikkuse arendamiseks. Lisaks annavad mõista, kuidas meelt vallata, emotsioone juhtida ja vaimselt areneda. See on üks praktilisemaid joogatekste, mida kõik saavad oma igapäevaelus kasutada.

«Jooga on oluline elu osa. Ei ole ole tähtis, kas sa oled mees või naine, sest jooga pakub kõigile midagi. Tänapäevases kiires maailmas märkad joogamatil kohe, et oled hetkes, hingad siin samas, ühtegi muremõtet ei keerle ja sul on hea olla. See on sinu enda aeg ja mitte kuskile ei ole kiiret. Jooga on palju enamat, kui vaid füüsiline harjutuste jada,» ütleb Kivistik.

Joogat saad teha oma kodus

Sellepärast ongi Kivistik kokku pannud joogakaardid. Ta selgitab, et igal kaardil on samm-sammult kirjas, kuidas võiks asendit hoida ning sa ei pea kartma, et ei oska. Lisaks on juures infokild, miks on konkreetne asend sulle eriti hea.

Pargis või kontoris sobivad need kaasaskantavad kaardid suurepäraselt stressi leevendamiseks, energia suurendamiseks ning lõõgastumiseks igal ajal ja igal pool. Iga kaart on illustreeritud ja annab sulle üksikasjalikud juhised, kuidas poosi teha. Lisaks saad soovi korral õppida selgeks pooside nimetused.

Igal joogakaardil on tagakaanel ka mõttetera, mis loob päevale energia või lõpetab päeva positiivsel lainel.