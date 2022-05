Mõtlemapanevaid tsitaate emadusest, mida igaüks mõistab isemoodi

«Iga naine muutub ajapikku sarnaseks oma emaga. Selles on tema tragöödia. Ükski mees pole sarnane oma emaga. Selles on tema tragöödia.»

«Kui olin 1950. aastate lõpus nooruke naisluuletaja, peeti enesestmõistetavaks, et ohverdus on hädavajalik. Naistelt oodati seda mis tahes karjääri puhul, ent Kunst oli hullem, sest nõutud ohver oli veelgi suurem. Polnud võimalik olla ühtaegu nii abielunaine ja ema kui ka kunstnik, sest igaüks neist rollidest nõudis täielikku pühendumist.»

«Kõik tõelised naised teavad, et kõik sügavamõttelised Jumala definitsioonid on olemuslikult ema definitsioonid.»

«Olla isa või ema tähendab olla inimesega täiesti nõus. Kui mul on laps, ma just nagu ütlesin: sündisin, õppisin tundma elu ja jõudsin veendumusele, et see on nii hea, et väärib kordamist.»