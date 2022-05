KATKEND ⟩ «Proua riigisekretär... Toimus plahvatus»

Piiril oli väsinud piirivalvur kontrollinud tema passi, märkamata, et see oli võltsitud. Või siis ei läinud see talle enam korda.

Proua Bukhari teadis, et see lootus oli portfellis, mida ta kandis. Seda ohtu kandis ta oma peas.

Nasrin Bukhari seadis end nii, et näeks silmanurgast meest, kes lösutas teisel pool saali seina najal. See mees oli olnud turvaväravas, kui Nasrin sealt läbi läks. Oli talle ootesaali järgnenud, Nasrin oli selles peaaegu kindel.

Nasrin oli otsinud pakistanlast. Indialast. Iraanlast. Kindlasti saadetakse mõni nendest teda kinni pidama. Tal polnud pähegi tulnud, et saata võidaks valge mees. Just see, et mees torkas silma, oligi tema maskeering. Nii leidlikuks poleks proua Bukhari oma vaenlasi küll pidanud.