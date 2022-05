Sinijärv soovitab lugemist: saab nii nutta kui naerda, sobib nii noortele kui vanadele

No kui juba klassika, siis Homerosest enam palju klassikamaks minna ei saa. Tõsi on, et Homerose aegadel oli internet alles lapsekingadest ja trükikunstigi polnud eriti kusagilt võtta, nii et suurem osa jampsi tuli lihtsalt pähe õppida ja järeltulevatele põlvedele edasi lobiseda. Mistõttu tuli lugu valada rütmide ja riimide abil paremini meelde jäävasse vormi. Vorm võitis, lugu kannatas. No kellele tuleks pähe sobitada uuema aja juturaamatuid miskisse riimiraami, tunduks ju tobe: «vuntside sahinal saali sisenes vahva puaroo, tassides kahvatas tee, võbises vaikselt ruloo…» Ja niimoodi sada või tuhat või rohkem lehekülge järjest (eks ole ka lehekülg üks arhailine ja äärmiselt veniv mahumäär juba). Värssromaan on ammuilma hukule määratud žanr, kerkides vahel harva mõne erksa kurioosumina siiski esile (elavatest autoritest meenuvad näiteks Bernardine Evaristo ja Matthew Rohrer). Mõni parem robot teeks muidugi seitse «Iliast» ära, robotid on tuimapanemises klass omaette.