NÄDALA RAAMAT ⟩ Kõrgtehnoloogiline materjal, mis kasvab ühe looma seljas

Kuigi lambavilla on läbi ajaloo hoolega kasvatatud, kantud ja hinnatud, visatakse viimasel ajal see lihtsalt minema. Samas, taastuva materjalina on lambavill hea alternatiiv sünteetilistele kiududele. Katrin Kabuni raamat aitabki meil paremini mõista lambavilla omadusi ja uusi kasutusvõimalusi 21. sajandil.