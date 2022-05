Nashville'i raamatukogu jagab kaarte keelatud raamatute laenutamiseks

«Tahan, et Nashville'i elanikud teaksid: Nashville'i rahvaraamatukogu jääb alati austama lugemisvabadust, õigust ise otsustada, mida sa loed või ei loe ja voli määrata, mida loevad sinu lapsed,» ütles raamatukogu direktor Kent Oliver.

Raamatukogu tõi välja mõned raamatud, mis on üle osariigi keelatud või mida ähvardab keelamine. Nende hulgas on muu hulgas seitse Harry Potteri sarja raamatut ja Harper Lee «Tappa laulurästast», mida on peetud kaasaegse ameerika kirjanduse üheks silmapaistvaks teoseks.