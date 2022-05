Kaks vastanduvate maailmavaadetega naist saavad aru, et nad ei olegi vaenlased

Ühest küljest ajalooline romaan, teisest küljest lugu sõprusest, pendeldab see raamat meisterlikult mõlema teema vahel. Oktoobrirevolutsioonist ja sellele järgnenud sündmustest on kirjutatud palju ning Carolyn Tara O’neili käsitlus keskendub pigem sõprusele, mis tekib kahe poliitilise vaenlase vahel (kelleks on juhuslikult teismelised tüdrukud). Kumbki saab ajapikku aru, et teine pole vaenlane. Kodanlasest Anna näitab Jevgeniale, et ta tsaarist isa soovis rahvale head ning viimane tutvustab vaese töölisklassi rahulolematust, mis algatas revolutsiooni. Julmusi ja surma nähes mõistavad mõlemad, eriti kommunistide poolel olev Jevgenia, et nad ei võitle õigete väärtuste eest. Ning et see pole see revolutsioon, mida ta soovis.