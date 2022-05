KATKEND ⟩ «Oli jõululaupäeva õhtu ja mitte miski ei olnud hästi»

Inglismaale Cumbriasse on siginenud sarimõrvar, kes jätab ohvritelt eemaldatud kehaosi rahvarohketesse kohtadesse, kõigi silme alla, ja igas sündmuspaigas on üks ja sama veider sõnum: #MLV6.

M. W. Craven, «Kuraator». Foto: Raamat

Asja kutsutakse uurima Washington Poe ja Tilly Bradshaw, kes esiotsa satuvad suurde segadusse. Miks on mõrvar pannud mõne ohvri narkoosi alla, samas kui teine on pidanud surema piinades? Miks nende ainus kahtlusalune eitab tegu, mille kohta neil on ümberlükkamatud tõendid, kuid võtab omaks asju, millest uurijad midagi ei tea? Ja miks näib, et kõik kolm ohvrit kolm aastat tagasi ühel ja samal ajal kaheks nädalaks puhkuse võtsid?

Lugu muutub veelgi hämaramaks, kui Poe’le helistab FBIs usalduse kaotanud agent. Tolle meelest ei ole tegemist üldse sarimõrvariga, vaid hoopis hirmuäratavama vastasega – mehega, kes nimetab end Kuraatoriks.

Raamatuga «Kuraator» jätkab M. W. Craven meisterlikult «Washington Poe» krimipõnevike sarja, mille kõik praeguseks ilmunud osad on olnud nomineeritud Briti parima krimipõneviku tiitlile. Sarja debüütteos «Nukumäng» aga tõi Cravenile prestiižse võidu: Kuldse pistoda auhinna.

***

Jõululaupäev

Oli jõululaupäeva õhtu ja mitte miski ei olnud hästi.

Kõik oli alanud nagu ikka. Keegi küsis: «Kas me sel aastal loosipakke ka teeme?» Ja keegi teine vastas: «Loodetavasti mitte.» Nad leppisid kokku, et ei lausu juhatajale sõnagi, aga salaja plaanisid mõlemad selle niipea kui võimalik jutuks võtta.

Ja enne kui keegi jõudis protestida, oli otsus vastu võetud ja büroos tehti jälle loosipakke. Juba viieteistkümnendat aastat. Samad reeglid nagu eelmisel aastal. Maksimaalselt viis naela. Anonüümsed kingid. Ei midagi labast ega solvavat. Kingid, mida keegi ei taha. Täielik ajaraisk.

Vähemalt niimoodi Craig Hodgkiss arvas. Ta vihkas loosipakke.

Ta vihkas ka jõule. Iga-aastane meeldetuletus tema haledast elust. Kolleegid, keda ta avalikult põlgas, läksid koju peredega jõule pidama, aga tema veetis selle aja üksi.

Aga loosipakke vihkas ta eriti.

Kolm aastat tagasi oli loosipakkide jagamine toonud Craigile kaasa ülima alanduse. Seadnud endale mitte täiesti ebareaalse jõulueesmärgi keppida oma kolleegi Hazelit, John Bulli transpordifirma teist logistikut, sahkerdas ta asjad niimoodi, et sai Hazelile loosipaki teha. Mees arvas, et naisele paar pitspüksikuid osta on suurepärane viis teada anda, et ta on huvitatud teatavatest töövälistest tegevustest ajal, mil Hazeli abikaasa Mandri-Euroopas pikki otsi sõitis.

Mehe plaan läks läbi.

Peaaegu.

See oli tõesti olnud suurepärane viis, et naisele oma soovist teada anda.

Paraku oli too õnnelikus abielus ja selle asemel, et Craigi voodisse tormata, tormas ta oma mehe juurde, kes pikkade otste vahel depoos õlut jõi.