Justus Lipsius laimamisest: mis tooks eraelus ja ühiskonnas veel suuremat hävingut?

Justus Lipsiuse (1547–1606), varauusaegse Euroopa ühe mõjukaima humanistliku mõtleja ja antiikkultuuri professori tööd sündisid ajal, kui tema kodustes Madalmaades toimus äge usu- ja võimuvõitlus. Lipsius vastas ühiskonna hädadele stoa filosoofia juurde pöördumisega ning temast sai uusstoitsistliku mõtlemise põhikujundaja ja elulaadi tutvustaja.

Justus Lipsius, «Laimamisest. Meelekindlusest». Foto: Raamat

Tema õpetuse keskmes seisis kristliku kannatamise asemel apatheia ehk tunnete vältimise idee. Selleni pidi aitama jõuda teadlik mõttetöö iseendaga meelekindluse saavutamiseks, mida siinse kogumiku põhitekst elava dialoogi vormis selgitabki.

Raamatu avab aga Lipsiuse menukas kõne laimamisest, kus ta käsitleb laimu räpast olemust tülide allikana ning näitab, et laimule ei ole mõtet vastata laimu ega kättemaksuga, vaid stoikule omase käitumisideaaliga: meelekindluse, kannatlikkuse ja põlgusega.

***

Kõne laimamisest

Täna kavatsen ma kõnelda laimamisest ja tuua päevavalgele, mis pahe see selline on. Sina, Jumal, kes sa oled üleni headus, hiilgus ja armastus, juhata mind ja heida valgust, et näeksin seda sulle vastumeelset pahet, ning pane liikuma mu mõte ja keel, et võiksin innustada inimsugu süütusele ning nii elus, sõnades kui ka kirjutistes vooruslikkusele, rahule ja armastusele.

Laimamiseks nimetan ma teiste varjatud solvamist ja kahjustamist kõnes või kirjas, segatuna kadedusega. Ladina keeles on see sõna pärit arhailisest sõnast, mis tähendas tüssamist või petmist.*1 Sest igasugune laimamine on valetamine ja petmine, nagu peagi seletan, ja seda sünnitab vale ja silmakirjalikkus. Kreeklased nimetasid seda sõnaga diabolē.*2 Seegi on sobiv, sest ta justkui torkaks ja läbistaks ja puuriks oma keele mürgise relvaga. Laimamise esmane eesmärk on seega petta, mida peab silmas ladinakeelne sõna, lõplik aga kahjustada, mida kreekakeelne. Oh pahede pahet! Ning ometi ei ole tänapäeval miski sagedasem! Mis tooks eraelus ja ühiskonnas veel suuremat hävingut? Samas pole ei praegused ega muistsed kirjamehed miskit sedavõrd puutumata jätnud. Ja kuna niipalju kui mina tean, pole keegi öelnud midagi vähegi põhjalikumat laimamise kohta ega selle vastu, siis loodan, et selle käsitlemine tuleb teile kasuks, mind aga teeb kuulsaks – asun ma ju esimesena seda avalikkuse ette tooma ja kirja panema.

Niisiis kõnelen ma laimamisest kolme: kui räpane see on, kui ohtlik ja kuidas seda vältida. Teilt, kuulajad, palun, et sellal kui mina neid pisut üksikasjalikumalt ja põhjalikumalt uurin, oleksid teie kõrvad ja meeled mulle avatud ning et te paisutaksite ja suunaksite mu kõne purjeid – kui nii võiks väljenduda – oma heasoovlikkuse läänetuulega.*3