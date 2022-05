ARMASTUSE SUVI ⟩ Kokandusvõistlusest Andaluusias saab väga ootamatu teekonna algus

«Tundke end salongis hästi,» ütleb ta käega viidates. «Kas soovite tassi teed või kohvi?»

«Kohv oleks kena, aitäh,» vastab Ant ja ma noogutan.

«Kaks kohvi,» naeratab noor mees viisakalt ja kiirustab minema, pealtnäha endiselt taustal käivast lärmist häirimatuna.

Me möödume muljet avaldavast maast laeni veiniriiulist, mis on ühtlasi eraldusseinaks, varjates osaliselt restorani peasaali.

«Huvitav, mida see tähendab. Ilmselgelt on kellelgi üsna kehv päeva algus,» sosistab Ant, kui me kahekesi jääme.

«Tundub tõepoolest, et me saabusime valel ajal. Loodetavasti ei mõjuta see intervjuud.»

«Võib-olla on kuulujuttudel siiski alust,» vastab tema kulme kergitades.

Rick Oliver sai tuntuks Food Haveni peakoka Martine Alvarezi abikokana töötades. Oliver töötas kuulsas restoranis neli aastat ja selle ajaga sai restoran oma ühele Michelini tärnile juurde veel kaks, mis oli fenomenaalne saavutus. Ühel päeval tekkis tohutu konflikt ja Rick lahkus. Kuulujutud levisid nagu kulutuli – selline skandaal võinuks igaühe karjääri üleöö hävitada. Küsimus oli selles, kas Rick ikkagi vallandati. Martine hoidis tagaplaanile, näiliselt spekulatsioonide üle kahjurõõmu tundes, ent Rick üritas tekitatud mainekahju igati piirata. Kõik jälgisid teda, arutledes, mida ta järgmisena ette võtab. Endale toetaja leidmine ja oma restorani rajamine oli julge samm, aga temast on saanud tõeline teerajaja.

«Nad on restorani kujundamisega suurepärast tööd teinud ja see sisustus maksis ilmselt väikese varanduse.»

Antil on õigus, kõik on elegantne ja lihtne: baarilett on läikivast valgest marmorist, tagaseinas peeglid ja laes mahe valgustus. Salongis on kaasaegne õhustik, siin on erinevad kallid tugitoolid säravates värvides. See tuletab meelde õitsevat troopilist metsa. On erksat rohelist ja väikeseid värvilaike, mis on nagu eksootilised lilled.

Ant torkab oma musta koti diskreetselt ühe tugitooli taha, istub ja ma summutan muige. Keskkond on selline, kus kõik võõras tundub kohe üleliigne.

«Väga kunstipärane,» jätkab Ant, kui ma vajun laimirohelisele toolile, mis on tohutu lehe kujuga. Panen töökoti enda kõrvale ja võtan välja puudritoosi, sättides hobusesabast valla pääsenud juukseid. Uues helehallis pükskostüümis tunnen ma end vähemasti professionaalina, ehkki olen närvis. Ent Antiga, kes on ajakirja esifotograaf, oleme suurepärane tiim ja see artikkel köidab kindlasti lugejate tähelepanu. Seega on aeg sügavalt hinge tõmmata ja end koguda.

«Kindlasti on see Cathy mõju,» vastan ma. «Tema videod on alati silmatorkavad, värviküllased ja erinevad. See tool on mugavam, kui tundub.» Toolileenile naaldudes libistan sõrmed tahtmatult üle selle kanga.