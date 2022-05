Raamatukogude aastal avatakse neljas Eesti bussijaamas reisiraamatukogud

«Tänavune raamatukogude teema-aasta sobib hästi raamatukogude mõiste ja piiride nihutamiseks. Raamatukogud on oluline ning vahetu võrgustik, kus peituvad suured võimalused,» sõnas kultuuriminister Tiit Terik. «Teel olles kipume unustama, et võiksime kiirustamise asemel võtta aja endale, panna käest telefoni või arvuti ning hoopis raamatut lugedes mõtet puhata. Julgustan seega kõiki teelisi kasutama reisiraamatukogude võimalusi ning bussisõitu raamatu seltsis veetma,» lisas Terik.

Raamatukogude aasta puhul avatakse reisiraamatukogud Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Rakvere bussijaamas. Raamaturiiulitel olevaid teoseid saavad reisijad endale sõiduks tasuta kaasa võtta. Teoseid tagastama ei pea, kuid need võib jätta mõne teise bussijaama raamaturiiulisse, kui see seal olemas on.

«Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Rakvere bussijaamad on ühed suurimad Eestis. Sealt liigub aastas läbi umbes kolm ja pool miljonit reisijat,» sõnas T grupp OÜ omanik Hugo Osula. «Seega on äärmiselt tore, et saame üheskoos pakkuda lugemisrõõmu nii suurele hulgale inimestele ja muuta reisimise veelgi nauditavamaks. Võin juba saladusloori all öelda, et peagi on raamaturiiul saabumas ka Haapsalu reisijateni,» lisas Osula.