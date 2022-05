KATKEND ⟩ «Teda võeti igal pool meeleldi vastu: ta oli aupaklik, kus vaja, ning jultunud, kus tohtis»

«Te suvatsesite ütelda, et mina mängisin teid puupaljaks,» lausus Gedeonovski, «aga kes see oli, kes möödaläinud nädalal minult kaksteist rubla võitis? Ja veel ...»

«Ma ei leidnud siin kuskilt «Oberoni» avamängu,» alustas ta. «Belenitsõna kiitles ainult, et tal kõik klassikaline muusika olemas on: tegelikult ei ole tal midagi peale polkade ja valsside, aga ma kirjutasin juba Moskvasse kirja ning te saate selle avamängu kindlasti juba nädala pärast. Ah jaa,» jätkas ta, «ma kirjutasin eile ühe romansi, ka sõnad on minu tehtud. Kas soovite, ma laulan teile? Ma ei tea küll, mis tast välja tuli, Belenitsõna leidis, et on imetore, kuid tema jutt ei tähenda midagi – ma tahaksin kuulda teie arvamust. Ah, olgu pealegi, pärastpoole.»