Aiakujunduse lugu: imekauni lõunamaise miljööga aia rajamine võttis 7 aastat

Eesti looderanniku serval, Vihterpalu jõe suudmes asuvasse aeda astudes tekib tunne, otsekui oleks sisenenud mingisse teise aega, kohta ja ruumi. Ei, kõik on ikka siinsamas, Eestimaal ja 21. sajandi kolmanda aastakümne alguses, ent aed on hoopis teistsugune, kui siinmail oleme harjunud nägema. Kogu miljöö on lõunamaisem ja vabam.

Palju välismaal viibinud omanikul oli selge visioon, millist tunnetust peaks koduhooned kandma. Tagasi Eestisse elama meelitas peremeest hea kliima, nii arusaamatu kui see eestlastele võib tunduda. Valitseb ju meil sagedasti kirutud kehv suusailm! Aastaaegade vaheldumise võlu mõistabki pigem see, kes on pidanud elama paikades, kus see nii selgelt ei eristu. Arhitektuuri- ja aiaraamatute uurimine andis inspiratsiooni suurte maast laeni akendega, pigem Lõuna-Euroopale omase elamu ehitamiseks. Aeda hakati rajama siis, kui maja oli juba valmis, ning kujundajale anti loominguline vabadus teha aed nii, et see omaniku sõnul «sisaldaks kõike». Omanikul olid küll selged soovid, millise ilmega osi võiks aias olla, ent avatus kujundaja ideedele lubas katsetada eri materjale ja kujundusvõtteid. Omaniku ja kujundaja hea koostöö tulemuseks sai omavahel hästi kokku sobivad maja ja aed ning ühises keeles rääkiv tervik.