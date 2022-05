Tilly oli vastanud, et Edgar võib jääda Poe naabri, Victoria Hume’i juurde. «Ta on ju nagunii kogu aeg seal.»

Poe üritas tõtt rääkida – et ta ei taha minna.

«Ennäe imet, härra,» pareeris Tilly, «mis ajast Washington Poe alati seda saab, mida tahab? Meie ülemus inspektor Stephanie Flynn saab lapse, tema õde on lahkesti talle beebipeo korraldanud – me oleme tema sõbrad, meid kutsuti ja me lähme, niisama lihtne see ongi.»

Niisiis tusatses Poe beebipeol toanurgas. Siiamaani oli ta vältinud inimestele otsa vaatamist. Ta kavatses seda jätkata, kuni on piisavalt kaua kohal viibinud, et on sobilik lahkuda. Tema šampanjaklaas oli juba nelikümmend minutit tagasi soojaks läinud, aga vähemalt oli tal kätega midagi teha.

Bossi vanem õde, Jessica Flynn, elas renoveeritud tellise­tehase viimasel korrusel. Korter oli avatud planeeringuga, lofti stiilis ja oleks sobinud pigem Manhattanile kui maalähedasse Cambridgeshire’isse. Kohal oli vähemalt viiskümmend naist. Poe oli ainuke mees – asjaolu, mis meenus iga kord, kui keegi talle kummalise pilgu heitis.

Ta oli ülemusega vaevu rääkinud. Flynn oli tere öelnud, kui ta kohale jõudis, aga siis oli naistejada ta minema tassinud. Nüüd istus ta nende keskel ühel õe suurtest sohvadest. Poe tundis end räbalalt, aga paistis, et Flynni enesetunne oli veel hullem.

Mees jälgis, kuidas keegi sirutas käe ja patsutas Flynni kõhtu.

«Korista ära,» nähvas Flynn ja lükkas käe eemale.

Kui on olemas tüüpiline rase naine, siis Flynn see kindlasti ei olnud. Ta pigem mossitas kui säras, kandis retuuse ja New York Dollsi T-särke, mitte Laura Ashley rasedakleite, mida elukaaslane Zoe talle Poe teada ostnud oli, ja keeldus kategooriliselt igasugusest vanemapuhkusest. Hiiglaslik kõht oli ainus, mis ta rasedust reetis. Kõik muu oli ikka sama: blondid juuksed korralikus hobusesabas, meik tagasihoidlik ja töötelefon alaliselt kõrva ääres.

Flynn põrnitses naist, kes oli ta kõhtu katsunud. «Järgmine, kes kõhtu patsutab, saab hoobi kõrisõlme pihta.»

Naine naeratas närviliselt, mõistmata, kas Flynn teeb nalja või mitte.

Poe teadis, et ei tee.

Kuigi Flynn püüdis käituda, nagu poleks midagi muutunud, oli rasedus teda tibake muutnud. Tema keha oli hakanud tootma üleliia palju kortisooli, organismi võitle-või-põgene režiimile lülitavat hormooni.

Ja Flynn ei põgenenud. Iga uut kogemust ja raskust tuli peksta, kuni see alla andis. Enne rasestumist oli ta olnud tasakaalukas ja viisakas juht. Nüüd aga ropu suuga lärmav hull. Varem oli ta säilitanud rahu ka kõige põikpäisemate ja hullemate mölakatega suheldes, keda SCASile ikka vahel ette sattus, aga nüüd võis ta vihastuda ka siis, kui liiga valjult klaviatuuril tippisid.