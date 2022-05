Soojad kevadilmad on raamatupoodidesse rohkelt värsket lastekirjandust toonud. Eriti tasub rõõmustada selle üle, et täiendust on saanud mitmed sarjad, mille jätkuraamatuid noored lugejad kannatamatult on oodanud. Pajatagu raamatuseeriad siis tulnukatest või kummitustest, lastest Eestis või laias maailmas – põnevaid lugemiselamusi juba armsaks saanud tegelaste seltsis pakuvad need kõik. Kellele pole aga allmainitud sarjad kätte sattunud, võivad alustada seeria esimesest teosest ja nii oma lugemismõnusaid päevi veelgi pikendada.

1. Ilmar Tomusk

Illustreerinud Urmas Nemvalts

Kirjastus Tammerraamat

2022

Markuse ja tema tulnukpoisist sõbra Peeteri esimene kooliaasta saab läbi. Nad mõlemad olnud tublid ja tulevad koju suurepäraste tunnistustega ning loodavad asuda auga välja teenitud suvepuhkust nautima. Siis aga saab ema kõne direktorit, kes sooviks tutvuda vanatädi Lainega, kes Peetrit varem kasvatanud on. Kuna Markuse vanemad on Peetrile kattelugu välja mõeldes valetanud ja vanatädi pole olemas, on perel palju mõtteainet. Kiiremas korras tuleb leida olukorrast väljapääs nii, et Peetri identiteet ei paljastuks. Kas perel õnnestub direktorit ninapidi vedada või tuleb neil oma vale üles tunnistada?

Varem on sarjas ilmunud raamatud «Ajukiip» ja «Peaaegu tavaline poiss» (mõlemad 2021).

2. Sara Pennypacker

Illustreerinud Jon Klassen

Tõlkinud Karel Allikas

Kirjastus Pegasus

2022.

Sõda on lõppenud, kuid ümbruskond on reostatud. Peter, kaotanud oma isa, elab nüüd Vola juures, käib koolis ja pesapallitrennis ning elab näiliselt tavalist lapseelu. Siiski ei suuda poiss oma südames rahu leida. Kodustatud rebase Paxi isa sunnil metsa viimine on jätnud poisi hinge haavad. Kuidas küll loomake metsaeluga kohaneb ja seal hakkama saab? Mis on saanud kodust, kus nad kord ema ja isaga elasid? Kui looduskaitserühmitus suvevaheajal tema endise kodukandi jõge puhastama suundub, otsustab Peter nendega ühineda.

Sarja esimene osa «Pax» ilmus eesti keeles 2019. aastal.

3. Jaanus Vaiksoo

Illustreerinud Katrin Kaev

Kirjastus Ärkel 2022

Paul Viies ja tema sõbrad Minna ja Ats sõidavad suvepuhkusele kingamehe Hugo ja tema kallima Katja vastostetud Kruubi tallu Ida-Virumaal Iisaku kandis. Rahulik puhkus ujumise, kalapüügi ja päevitamisega laseb end aga oodata, kui noorteni jõuavad kuuldused mürgitatud mesilastest. Juhtumit uurima hakanud lapsed leiavad peagi aastakümnete eest Siberist saadetud kirjad ja vineeritüki põletatud kirjaga «KING nr 41». Kas tegemist on kahe eraldi juhtumiga või on kõige taga siiski mesilasmürk, tuleb lastel nii kiiresti kui vähegi võimalik välja selgitada.

Samast sarjast on varem ilmunud raamatud «King nr 39» (2019) ja «King nr 40. Salujärve linask» (2020).

4. Jemma Hatt

Tõlkinud Jüri Kolk

Kirjastus Eesti Raamat

2022

Thomas sõidab oktoobri koolivaheajaks oma sõbrale Larale Swindlebrooki väikelinna külla. Eriti tore, et Laraga koos elab ka tema nõbu Rufus ja koer Barney. Vaevalt et meid sellistes viksides ja viisakates oludes midagi nii põnevat ees ootab, nagu siis, kui sõbrad mul külas käisid, mõtleb Thomas. Siis aga saab Lara ema ootamatu kiirkutse Egiptusesse tööle ning saabuv teleajakirjanikust onu Logan peab ise laste ja majapidamise eest hoolitsema hakkama. Kui Lara leiab onu asjade seast tema surnud isale saadetud araabiakeelsed dokumendid, otsustab seltskond need dešifreerida. Saadud teave viib seiklejad Egiptusesse.

Seiklejate-sarjas on varem ilmunud «Seiklejad ja äraneetud loss» (2021).

5. Victoria Schwab

Tõlkinud Marge Paal

Kirjastus Rahva Raamat

2021