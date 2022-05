GALERII ⟩ Suuremates Eesti bussijaamades on nüüd avatud reisiraamatukogud

Raamaturiiulitel olevaid teoseid saavad reisijad endale sõiduks tasuta kaasa võtta. Teoseid tagastama ei pea, kuid need võib jätta mõne teise bussijaama raamaturiiulisse, kui see seal olemas on. Reisiraamatukogud jäävad avatuks teema-aasta lõpuni.