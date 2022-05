Tänapäevane põnevik, kus on nii mõnigi üllatus ja majatäis tegelasi, keda kahtlustada

Jess pole kunagi välismaal käinud, aga kui tal Brightonis jalgealune kuumaks muutub, sõidab naine Pariisi, kus vend on valmis teda hädapärast võõrustama. Kuigi Ben lubas õe saabumiseni üleval olla, ei vasta ta enam kõnedele ega uksekellale, kui too kohale jõuab. Jess on osav ja tal õnnestub siiski korterisse sisse saada, aga venna asemel tervitab teda üksnes kass. Kui esmalt köida tähelepanu, kui uhke on korter, siis peagi jääb silma, et kummalisel kombel on Ben lahkudes jope ja dokumendid maha jätnud. Õde ei jäta asja sinnapaika ning asub uurima, kuhu mees kadunud on. Ülejäänud kortermaja elanikud ei taha naisele kuidagi abiks olla ja nii süveneb üha veendumus, et temaga on midagi kohutavat juhtunud.