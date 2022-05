Käsmus kohtuvad eesti kirjanduse tõlkijad kogu maailmast

«Tavaliselt nelja aasta tagant toimuv seminar pidi toimuma algselt juba kaks aastat tagasi, kuid koroona tegi plaanides korrektuure,» ütles sündmust korraldava Eesti Kirjanduse Keskuse juhataja Ilvi Liive-Roosipuu. «Seetõttu on eriti hea meel üle nii pika aja seminari korraldada ja tõlkijatega taas kohtuda.»

Eestisse on oodata 45 tõlkijat, kes esindavad 17 eri keelt. Kohal on saksa, inglise, soome, rootsi, taani, norra, läti, leedu, poola, tšehhi, ungari, ukraina, bulgaaria, hollandi, hispaania, prantsuse ja hiina tõlkijad, kellest enamik on eesti kirjandust edukalt juba oma keelde vahendanud.