VIDEO ⟩ Kirjanik Heli Künnapas räägib, kuidas ta viie lapse kõrvalt juba 32 raamatut kirjutanud on

Noortekirjanduse Kevade intervjuudesarjas on täna rollid vahetunud ja järgmine esineja on armastatud noortekirjanik Heli Künnapas, kelle kauaoodatud raamat «Mälestusteta suvi» teine osa on nüüd saadaval. Oma debüüdi intervjueerija rollis teeb ulmekirjanik Koidu V.G. Ferreira.