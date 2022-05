Õpilased lugesid teletorni tippu jõudmiseks üle miljoni lehekülje

Programmis osales 44 Tallinna koolide klassi 1005 õpilasega, kes lugesid kokku 1 137 398 lehekülge. Lisaks võtsid väljakutsest osa ka mitmed väljaspool Tallinna asuvad koolid. Nii 1.-4. klasside kui ka 5.-9. klasside vanuserühmas lugesid esikoha saanud üle 90 tuhande lehekülje. See teeb ühe õpilase kohta üle kolme tuhande lehekülje, mis on kaheksandat aastat toimunud lugemisprogrammi rekord. Nooremate klasside seas võitis lugemisprogrammi Tallinna 21. Kooli 2B ning vanemate seas Tallinna Reaalkooli 8C. Õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi lugenud klasse ootab ees tasuta Tallinna Teletorni külastus.

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse peaspetsialisti Merle Tanilsoo sõnul on nii suured osalejate ja loetud lehekülgede arvud väga rõõmustavad. «See, et tänapäeval lapsed ja noored ei taha lugeda, ei vasta küll tõele. Kõik osalenud olid väga tublid! Loodame, et nad võtavad osa ka sügisel algavast uuest hooajast. Samuti loodame, et järgmisel korral liitub veel palju uusi klasse, sest programmis osalenute tagasiside põhjal võib öelda, et tegu on laste ja noorte jaoks väga põneva lugemisharjumust kujundava väljakutsega.»