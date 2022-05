Kolm võimalust vaimse tervise turgutamiseks

Jooga

Mis see jooga siis on? Trofimov selgitab, et meie ühiskonnas peetakse seda sageli lihtsalt üheks trennitegemise ja lihaste venitamise võimaluseks. Nii on lihtne arvata, et jooga on üksnes midagi kehalist. Tegelikult on joogal kaks poolt nagu inimeselgi – kehaline ja vaimne. Kehaliseks pooleks on asendite võtmine, vaimseks aga meele vaigistamine ehk meditatsioon. Üks toetab teist, tulemuseks on lõdvestunud, vastupidav ja painduv keha, vähem ärevust ja rahulikum meel.

Paljud inimesed, kes ei ole kunagi mediteerinud, arvavad, et see on väga keeruline, sest no kuidas sa ikka lihtsalt niisama pea mõtetest tühjaks saad. Tegelikult ei ole seal midagi keerulist. «Juhendan joogatunnis inimesed kohalolusse, õpetan neid kehas toimuvat märkama ja hingamist jälgima ning juba nad mediteerivadki, ise sellest aru saamata. Asendite hoidmise ja meditatsiooni koosmõjul on tulemus kordades parem kui lihtsalt joogaharjutusi tehes,» räägib Trofimov.

Erinevaid joogastiile on väga palju, sest jooga on Läänes oma elu elama hakanud ja uusi stiile, kus traditsioonilised asendid on miksitud näiteks kardiotreeninguga, tekib kogu aeg juurde. «Mina soovitaksin jooga ja kardiotrenni lahus hoida, et saavutada seda tulemust, milleks jooga mõeldud on. Südame treenimiseks võib käia jalutamas või jooksmas, lihaste vormimiseks piisab minu kogemuse järgi paaril korral nädalas jõusaalis käimisest. Olen teinud seda juba palju aastaid. Uued joogastiilid, kus joogaasendite võtmine on segatud Pilatese harjutustega, väärivad aga kindlasti järeleproovimist, need treenivad hästi sisemisi lihaseid,» soovitab Trofimov.

Endale sobiva joogastiili leidmiseks soovitab ta käia erinevates tundides, et aru saada, mis sulle sobib ja sind kõige paremini kõnetab. Erinevaid tunde soovitab ta ka sellepärast, et eriti alguses sõltub palju õpetajast – kui hea vaibi ta oskab luua, kuidas ta selgitab asendeid ja juhendab oma õpilasi.

Südame avamine

Trofimov ütleb, et kui maailmas oleks rohkem inimesi, kes oma elu avatud südamega elavad, oleks maailm palju parem paik. Me teeksime otsuseid, mis ei ole kasulikud mitte ainult meile endale, vaid ka teistele, me tunnetaksime südamega teise olukorda ja oleksime palju empaatilisemad.

Kuidas südame avamiseni jõuda? See on teekond, mis koosneb väikestest sammudest. Tee südameavamiseni käib looduses viibimise, traumade ja sisemaailma tervendamise, emotsioonide vabastamise, vanade programmide ja mustrite murdmise, kõvaks meheks või naiseks olemisest loobumise, tunnete tundmise, mitte nende eest põgenemise, ja sisetunde usaldamise kaudu. Südame avamiseks saab teha ka spetsiaalseid praktikaid ja joogaharjutusi. Viimastest on parim üks aktiivmeditatsioon, mida tuntakse Karuneshi nime all.

Sinu südame avatust võib mõjutada ka ilm või kas või magamatus. Kui unetunde on väheks jäänud, oled pahur ja näed maailma tumedates värvides. Oluline on seda märgata ja teadlikkus peast uuesti südamesse tuua. See on järjepidev treening.

Mees- ja naisenergiaga ühenduses olemine

«Kui mind esimest korda meeste nädalalõpule kutsuti, mõtlesin: misasja, naisi ei olegi? Niigi näeb neid vähe, mine veel terveks nädalavahetuseks meestega aega veetma. Nüüd, kui ma ise selliseid nädalalõppe korraldan, ütlen kahtlejatele, et tulgu kohale ja vaadaku, kas nad tunnevad selle paari päeva jooksul naistest puudust või mitte,» räägib Trofimov.

Juba vanadel aegadel veetsid naised ja mehed päris palju aega üksnes oma suguõdede või -vendade seltsis. Hõimuühiskondades käib see siiamaani nii. Küsimus pole usus või käskudes-keeldudes, mis keelaksid meestel naiste või naistel meeste hulgas aega veeta. Küsimus on võimsas nais- või meesenergias, mida kokku tulnud naised või mehed omakeskis tekitada suudavad.