Kuidas olla õnnelik? Õnnekoolitaja avaldab 9 mõtet õnnest

Dalí on sukeldunud sügavuti õnneuuringutesse ja praktiseerinud ise erinevaid lähenemisi. Ta on võtnud omale südameasjaks teha võimalikult palju inimesi õnnelikuks, jagades tööriistu, mida igaüks saab kasutada endale sobival ajal – ikka selleks, et oleks parem enesetunne, parem elu, rohkem rõõmu, naeru ja õnnehetki. Siit leiad raamatust üheksa tsitaati, mis arutlevad selle üle, mis on õnn ja kuidas olla õnnelik.