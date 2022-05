Uus raamat räägib muusikast, mida kõik armastavad ja muusikast, mida kõik vihkavad

Kelefa Sanneh on alates 2008. aastast New Yorkeri koosseisuline muusikaajakirjanik. Enne seda töötas ta kuus aastat The New York Timesi popmuusikakriitikuna. Ta on ka telekanali CBS saate «Sunday Morning» kaastöötaja. Enne seda oli ta Harvardi ülikooli W. E. B. Du Boisi uurimisinstituudi rassi- ja kultuuriajakirja Transition asetoimetaja. Tema kirjutised on ilmunud veel mitmetes ajakirjades nagu The Source, Rolling Stone, Blender, The Village Voice jm. Ta elab oma perega New Yorgis.