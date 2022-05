3 TikToki kõige popimat noorteromaani, mis on tõlgitud ka eesti keelde

Sotsiaalmeediatrendid mõjutavad ka kirjastuste tööd ja on teinud menukiteks ka need raamatud, mis kunagi ilmudes väga tähelepanu ei saanud. Eriti räägitakse TikTokis muidugi noorteromaanidest, mistõttu tegi BookRiot ülevaate neist raamatutest, mis on praegu kõige populaarsemad. Siin menukite tipust kolm noorteromaani, mis on eesti keelde tõlgitud ja raamatukogudes saadaval.

«Päike on ju samuti täht», Nicola Yoon. Foto: Raamat

Tõlkinud Pille Kruus

Päikese Kirjastus

2017

See on lugu ühest tüdrukust, ühest poisist ja universumist.

Natasha: Ma olen tüdruk, kes usub teadusesse ja faktidesse. Mitte saatusesse. Mitte juhusesse. Või unistustesse, mis ei täitu eales. Päris kindlasti ei ole ma sedasorti tüdruk, kes kohtab rahvarohkel New Yorgi tänaval kena poissi ja armub temasse esimesest silmapilgust. Eriti kui mu perekond 12 tunni pärast maalt välja saadetakse. Ei oleks minulik temasse armuda.

Daniel: Ma olen alati olnud hea poeg, hea õpilane, vastanud oma vanemate kõrgetele ootustele. Mitte mingi luuletaja. Ega unistaja. Aga teda nähes läheb mul see kõik meelest. Natasha tekitab minus miskipärast tunde, et saatusel on midagi märksa enamat tallel – meie mõlema jaoks.

Universum: Iga hetk meie elus on juhatanud meid just selle hetkeni. Meid ootab miljon erinevat tulevikku. Milline neist täitub?

Nagu läbi prisma kumav päikesevalgus on «Päike on ju samuti täht» ainulaadne armastuslugu, mida jutustatakse läbi mitme särava tegelaskuju. See kaleidoskoopiline romaan kokkusattumustest ja saatuse kontseptsioonist, juhuslikest kohtumistest ja pealtnäha tähtsusetutest hetkedest, mis ometi määravad omal moel meie tuleviku, liigub liueldes ja väreledes imelise lõpplahenduse poole, mis meid üdini läbi raputab.

Nicola Yoon on New York Timesi edetabeli esikoharaamatu «Sina minu kõrval ja maailm meie vahel» autor. Ta sündis Jamaical ja kasvas üles Brooklynis ning elab praegu Los Angeleses. Ta on lootusetu romantik, kes usub kindlalt, et armumine esimesest silmapilgust on võimalik ja et see armastus võib kesta igavesti.

«Päike on ju samuti täht» oli National Book Awardi finalist ja pälvis Ameerika Raamatukogude Ühingu 2018. aasta Michael L. Printzi parima noorteromaani aumedali.

***

«Vareste kuus», Leigh Bardugo. Foto: Raamat

Tõlkinud Lii Tõnismann

Kirjastus Pegasus

2017

Noorukesele meisterkurjamile Kaz Brekkerile pakutakse tasu, mis ületab kõige meeletumadki unistused. Selle välja teenimiseks peab ta aga toime tulema pealtnäha võimatu ettevõtmisega:

* tungima kurikuulsasse Jäälinnusesse (sõjaväebaasi, kuhu veel kellelgi pole õnnestunud sisse hiilida),

* tooma sealt kaasa pantvangi (kes suudaks võluvõimu abil terve maailma pahupidi pöörata),

* piisavalt kauaks ellu jääma, et väljateenitud tasu kätte saada (ja ära kulutada).

Kazil on vaja meeskonda, mille liikmed oleksid piisavalt meeleheitel, et sellisele enesetapjalikule lähetusele minna, ja piisavalt ohtlikud, et töö saaks tehtud – ning tal on täpselt teada, kes on need Ketterdami linna kuus kõige surmatoovamat tegelast. Üheskoos osutuksid nad võitmatuks … kui nad üksteist enne maha ei noti.

Leigh Bardugo on ameerika noorte- ja fantaasiakirjanik, kes sai tuntuks ülimenuka «Griša» triloogiaga. «Vareste kuus» on Leigh’ teine, kahest raamatust koosnev auhinnatud noortesari, milles põimuvad võluvalt tegelikkus ja üksikasjadeni läbi mõeldud fantaasiamaailm.

Leigh on sündinud Jeruusalemmas, aga kasvas üles ja elab siiani Los Angeleses. Ta on lõpetanud Yale’i ülikooli. Praegu veedab ta oma päevi uusi põnevaid raamatuid kirjutades ja aeg-ajalt oma bändiga lauljana üles astudes. Vaata lisaks: leighbardugo.com ja grishaverse.com.

***

«Me olime valetajad», E. Lockhart. Foto: Raamat

Tõlkinud Pille Kruus

Kirjastus Pegasus

2015

Me oleme Sinclairid.

Keegi meist ei hädalda.

Keegi meist ei eksi.

Suviti elame oma erasaarel Massachusettsi ranniku lähedal.

Vahest polegi teil rohkem tarvis teada.

Või siis vaid seda, et mõned meist on valetajad.

«Me olime valetajad» on mitmeid kirjandusauhindu pälvinud E. Lockharti uus suurepärane põnevusromaan, mille GoodReads nimetas 2014. aasta parimaks noorteraamatuks.

Lugege.