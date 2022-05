JÄRELVAADATAV ⟩ Kes oli ulmekirjanik Vera Krõžanovskaja ja kas tema raamatud dikteeris tõesti krahvi vaim?

Romaan «Vaarao ja prohvet» on väga eriline lugu Piibli prohvet Moosesest ja juutide lahkumisest Egiptusest. Vaarao kauni õe Termutise ja juudi skulptori keelatud armastusel on traagilised tagajärjed. Nende poeg Meze kasvas üles kuninglikus palees, sai süvateadmised templikoolist maagia alal. Saanud teada oma sünni saladuse, vandus ta isa surma eest kätte maksta ja asus vaaraoga ägedasse vastasseisu.

Vera Ivanovna Krõžanovskaja-Rochester (1857–1924) on vene-ukraina kõrgaadlist pärinev 20. sajandi alguses väga populaarsete ajaloolis-okultsete romaanide autor.

Moosese loo jutustavad meediumist kirjanikule nende sündmuste otsesed osalejad – Ramses II õest Moosese ema, templisaladustesse pühendunud maag Pinehas ja vaarao lähedasim ihukaitsja Necho. Nende jutustused on nii ehedad ja detailitäpsed, et üha enam tekib tunne – see raamat ei saa olla kirjaniku fantaasia vili, vaid...