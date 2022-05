PUHKUSREISI POLE VAJA ⟩ Õnnekoolitaja annab nõu, kuidas koduses keskkonnas õnnehetki luua

1. Ümbritse ennast toetavate ja inspireerivate sõnumitega

Dalí toonitab, et see, millele pöörame oma tähelepanu ja kuhu panustame oma energiat, saab jõudu juurde. Seega kui soovid oma ellu rohkem õnne luua, tuleks ka tähelepanu hoida õnnelikkusel, positiivsusel, optimismil ja elujaataval suhtumisel. Hea nipp on panna oma telefoni ja arvuti taustapildiks sind väestavad sõnumid. Lisaks sellele soovitab ta seada ka kodus nähtavale kohale (nt vannituppa, töölaua juurde, kööki, öökapile, autosse) eri suuruse ja värviga märkmepabereid, kuhu on kirja pandud toetavad märksõnad, laused, meeldetuletused, mida soovid oma tähelepanus hoida ja mille energiat oma ellu juurde luua (nt «Ma olen ilus», «Ma olen alati hoitud», «Kõik juhtub alati õigel ajal» ja/või oma unistused, projektid, eesmärgid, mida soovid ellu viia).

2. Naerata alati oma peegelpildile

Õnnelikkusele aitab palju kaasa see, kui oleme iseenda parimad sõbrad ehk julgustame ja toetame ennast, peame endale motivatsioonikõnesid ja oleme enda suurimad fännid, mitte vaenlased. «Kuidas sa saaksidki olla õnnelik, kui sa pidevalt ütled endale, et sa oled vale, ei tee asju õigesti, niikuinii ebaõnnestud, ei saa millegagi hakkama, ei ole väärtuslik ega armastust väärt?» küsib Dalí. «Me ei pea olema nartsissistlikud ega ennast ülistavad, ent iseendaga sõber olemine on vajalik ja lisaks väga nauditav!» Seega naerata iseendale iga kord, kui peeglisse vaatad või kuskil enda peegeldust näed, ja ole iseendaga alati lahke.

3. Hoia tuju üleval õnnelaulude abil