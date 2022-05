Tallinna raamatukogudes algab aardejaht

Laste õpetamine ja suunamine toimib kõige paremini läbi mängu ning laste jaoks põneva tegevuse. 2022. aastal on mängulise Aardejahi teemaks loodus ning erinevate ülesannete eesmärk on anda uusi teadmisi eesti lindudest, loomadest ja loodusest üldisemalt. Teemasse mahub kõik, mis igapäevase eluga vähegi seotud ja nii on ka mängu ülesanded väga eriilmelised ja eritemaatilised.