Pereterapeut: see, missugune on sinu suhe sulle kalli inimesega, mõjutab otseselt kõiki teisi eluaspekte

Pereterapeut tõdeb, et on kogenud mitmeid suhteid, nendega seotud valusid, lahkumisi, pettumusi, üksindust, enese väe kaotamist, kurbust ja hirme, aga ka suuri rõõme, armastust, lootust, enese leidmist ja rahulikku õnne. Tänase päevani on temas loominguline ind anda oma elukogemus tööalaselt edasi teraapias, loengutes ja raamatuis.

Õnnetunne seisab neljal suurel vaalal

Katrin Saali Saul, «Miks meil paarisuhet ikka nii väga vaja on?». Foto: Raamat

Katrin Saali Saul selgitab, et inimese subjektiivne õnnetunne pidavat seisma neljal suurel vaalal: inimese tervislik seisund, paarisuhe, eneseteostus ning füüsiline ja materiaalne turvalisus. See, missugune on sinu suhe sulle kalli inimesega, mõjutab otseselt kõiki teisi aspekte: nii tervist, eneseteostuse võimekust kui seeläbi võimet luua endale turvaline keskkond. Paarisuhe on väga suure tähtsusega meie heaolus.

Mida tasuks enne suhte loomist teha?

Ta soovitab enne suhte loomist tunda põhjalikult oma vajadusi ning leida partner, kes sobib neid rahuldama. Tark oleks õppida tundma ka partnerit, enne kui temaga kooselu alustada. Tegelikult on muidugi hea küsimus, kas me iseennastki tunneme ja kui palju on üldse võimalik oma partnerit tundma õppida. Liiatigi me ju muutume kogu aeg, meie vajadused on sõltuvalt elufaasist täiesti erinevad.