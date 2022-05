3 raamatut, mis õpetavad ravimtaimi ära tundma ja neid ka õigesti kasutama

Kivistiku sõnul on see ideaalne teos alustajale taimehuvilisele. Raamatus on pildid koos väikese kirjeldusega, mille puhul üks või teine taim aitab. Kirjutatud on poeetilised miniatuurid ja neid kõiki on väga põnev ning kerge lugeda.

Raamatust leiab Tallinna Raeapteegi ajaloos kõige olulisemat osa etendanud ravimtaimedest kirjutatud poeetilised miniatuurid. Nende lugude peategelased on eestimaised, üsnagi laialt tuntud, kui ka mujalt pärit, üpris eksootilised, ent Raeapteegis laialdast kasutust leidnud tõhusatoimelised taimed ja puud. Poeetiline napp vorm ja personifitseeritud taimekirjeldus annab siiski edasi ka taime meditsiinilist toimet.

«Ravimtaimed. Vanaema aardelaegas. Taasavastatud vanad retseptid»​, Anneliese Eckert ja Gerhard Eckert

Raamat keskendub tervisele, mis tuleb loodusest. Teoses on jagatud ohtralt esivanemate tarkust. Välja on toodud erinevad ravimtaimede fotod, kasutusvõimalused, aga ka retseptid, et ise maitsvaid roogasid taimede abil valmistada. Veel on kirjeldatud lahti kogu korjamise viis ja istutamise protsesskoos aastaplaaniga tragile taimesõbrale.

«Ravimtaimla»​, Aive Luigela