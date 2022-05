Kuidas «pillavalt inetu» Pauline Viardot vene publiku nõnda ära võlus, et rahvas keiserlikust keelust üle astus

Autor kirjeldab, kuidas sai alguse selline kultuurielu, nagu me tänapäeval endastmõistetavaks peame. Raamatut toetavad rohked illustratsioonid: mustvalged ja värvifotod ning kunstiteoste reproduktsioonid.

Orlando Figes, «Eurooplased. Kolm elu ja kosmopoliitse kultuuri sünd». Foto: Raamat

19. sajandil sai tööstusrevolutsiooni laineharjal täiesti ennenägematu haarde ka kultuurielu. Sidevahendite ja rongiliikluse areng andsid muusikale, kirjandusele ja kujutavale kunstile võimaluse jõuda kiiresti üle kogu kontinendi. Kultuur ületas riigipiirid ja ühendas Euroopa, nii et 1900. aastaks loeti kõikjal samu raamatuid, loodi samasugust kunsti, mängiti ja kuulati sama muusikat, esitati samu oopereid.

Orlando Figes uurib dokumentide, kirjade ja arhiivimaterjali põhjal kunsti ja kapitali suhteid, mis kultuurivahetuse võimalikuks tegid. Raamatu keskmes on suhtekolmnurk: vene kirjanik Ivan Turgenev; Hispaania primadonna Pauline Viardot ja tema abikaasa Louis Viardot, kunstikriitik, teatrijuht ja aktiivne vabariiklane. Turgenev ja Viardot’d toimisid üheskoos omamoodi Euroopa kultuurivahetuse saadikutena – nad suhtlesid Delacroix’, Berliozi, Chopini, Brahmsi, Liszti, Schumannide, Hugo, Flauberti, Dickensi, Dostojevski ning paljude teiste tollaste kultuuri suurnimedega.

Nagu Figes märgib, on peaaegu kõik tsivilisatsiooni suured edusammud toimunud kosmopoliitsuse kõrgperioodidel – ajal, mil inimesed, ideed ja kunstilooming liiguvad rahvaste vahel vabalt. Autori sõnul on Brexiti jt samalaadsete Euroopas käärivate ühiskondlike protsesside tõttu tegu pakiliselt olulise teosega ja ta loodab, et tema töö meenutab lugejatele Euroopa tsivilisatsiooni ühendavat ja edasiviivat jõudu.

Teose on tõlkinud Kristiina Raudsepp.

Loe raamatust katkendit!

***

1843. aasta 3. novembri õhtul kell kaheksa ootas täismaja Peterburi Suures Teatris elevusega eesriide tõusmist. Hoone oli puupüsti täis, et näha kuulsa soprani Pauline Viardot’ debüüti Venemaal Rosinana «Sevilla habemeajajas». Parteri esiridades troonisid tugitoolides Vene keisririigi kõrgeimad aukandjad, puha sabakuubedes, kõrval naised ja tütred enamasti valges, mis oli selle hooaja moevärv; nende taga õhturiietuses kõrged ametnikud ja vormis ohvitserid. Kusagil ei leidunud ühtki vaba kohta, ei beletaažil ega nelja alumise rõdu eraloožides, kuhu oli kogunenud aadel, teemandid sätendamas tohutu lühtri õlilampide valguses. Lühtrist kõrgemal, viienda ja kõrgeima rõdu odavaimatel kohtadel küünitasid lava nägemiseks kaela pinkidele kiilutud tudengid, teenistujad ja muusikasõbrad. Kuulajaskond sumises elevusest, hilinejad asusid kohtadele ja algas avamäng. Kuulsa lauljanna eelseisev etteaste ühes Giovanni Rubini ja tema itaalia lauljate trupiga oli paljude nädalate jooksul olnud Peterburi salongivestluste ainuke kõneväärt teema. Ajakirjandus oli nii suure pinge all, et üks ajaleht üritas stardis varastada, avaldades artikli Viardot’ esmaesinemisest – koos aplausitormi kirjeldustega – kaks päeva enne sündmuse toimumist.