Uued võrukeelsed koorilaulud on jõudnud noodivihikusse

Tegu on teise võrukeelsete koorilaulude kogumikuga, kuhu on koondatud valik eelmisel aastal neljandat korda toimunud võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursile saabunud laule. Võistlusele esitati palju toredat kooriloomingut ja kogumik «Liigu’, liigu’, laulukõnõ!» pakubki kooridele võimalust leida uut võrukeelset repertuaari ka kahe Uma Pido vahelisel ajal.

Kogumikus on nii päris uusi koorilaule kui ka Vana-Võromaa kihelkondade rahvalaulude seadeid, näiteks neljandal koorilaulukonkursil peapreemia saanud Alo Ritsingu rahvalauluseaded. Segakoorilauludest on vihikus konkursil esimese koha saanud laul «Kodutsõ’ tsirgu’» (muusika: Rein Kalmus, sõnad: Artur Adson), teise koha laul «Väiku sõsar vellega» (muusika: Alo Ritsing, sõnad: Artur Adson), kaks laulu, mis jagasid konkursil kolmandat kohta: «Vikahtkaar» (muusika: Triin Norman, sõnad: Triinu Laan) ja «Katõkõsõ» (muusika: Margus Ermast, sõnad: Rihhard Iher). Laulikus on ka konkursi parim meeskoorilaul «Ei olõ’ rahha» (muusika: Alo Ritsing, sõnad: Rihhard Iher). Esindatud on nii vähem teada kui ka laiemalt tuntud autorite, näiteks Contra, Aapo Ilvese, Kristo Klausi, Erki Meistri, Andres Määri, Ain Kaalepi ja teiste sõnaline ning muusikaline looming.