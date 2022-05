Suvel saab Haapsalus näha muuminäitust

Näitusel on väljas pildid Tampere Kunstimuuseumi koosseisu kuuluva Muumimuuseumi kollektsioonist. Tööd on pärit 1960 - 80-ndatest aastatest.

Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõutsi sõnul on näitus suurepärane jätk Iloni Imedemaa ja Muumimuuseumi heale koostööle. «Möödunud suvel rõõmustasid meie kogust pärit Ilon Wiklandi originaaltööd Tamperes Muumimuuseumis sealseid külastajaid. Nüüd toome Tove Janssoni originaaltööd kodupubliku rõõmuks Haapsallu,» selgitas Kõuts.

Mereäärne Haapsalu on väga sobiv paik koos armastatud muumidega mere teemadel mõtisklemiseks. Harukordne võimalus on kodupublikul oma silmaga näha Tove Janssoni südamlikke, suure lusti ja armastusega loodud originaalillustratsioone. Pilte on mitmest tuntud raamatust - «Muumipapa ja meri», «Nähtamatu laps ja teisi jutte», «Hilja novembris».

Tove Janssoni muumilood on täis armastust ja austust tohutusuure, sageli ettearvamatu ning imeilusa mere vastu. Merel on mitu nägu. Ta võib olla ühel hetkel rahulik, soe ja hellitav, siis aga tormine, külm ja hirmutav. Meri toidab, meri ühendab, aga meri ka võtab ja lahutab. Soome väikesaareelu nautinud Tove Jansson oskab oma muumilugudes merd kirjeldada sellise ehedusega, et lugeja võib suisa ninaga tunda mereadru lõhna ja kõrvus kuulda vaikset lainete loksumist.

Lisaks originaalillustratsioonidele aitavad näitusel salapärast merelist meeleolu tekitada mitmed mängulised elemendid - pisike paat, kuhu külastajatel on voli sisse istuda, tuletorn, mis päriselt valgust heidab, merehelid ja efektsed illustratsioonide suurendused seintel. Kuna illustratsioonikunstniku originaallooming on mahult väikeseformaadiline, siis on näituse ruumikujundusel ja graafilisel disainil väga suur roll. Eesmärk on teha muumide võlumaailm võimalikult kütkestavaks ning mitme meelega tajutavaks ka pisemale publikule.