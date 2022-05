Kui see töökoht ei luba sind kunagi ballile, siis ära vahata selle põrandaid!

15-aastase kogemusega Ameerika ajakirjanik Stacey Vanek Smithi 300-leheküljeline raamat «Machiavelli naistele. Kuidas teada oma väärtust ja tööturul läbi lüüa» on sisukas lugemine naistele, kes soovivad oma tööelu edukamalt planeerida, saavutada võimu ning teha karjääri nii, et rahul on nii süda kui rahakott. Raamat on kirjutatud koroona-ajastu New Yorgis, ajal, mis autori hinnangul andis naiste keerulistele väljakutsetele töö- ja pereelu ühendamisele suure dopingu.