Kui oled iseendaga rahul, hakkab ka maailm sind toetama

Kõige tähtsam on olla iseendaga rahul

Trofimov on avastanud, et kõige suurem õnn on see, et oleksid iseendaga rahul. «Iseendaga rahulolu on üks olulisemaid asju. Siis hakkab ka ümbritsev maailm sind toetama. See on minu jaoks prioriteet number üks,» selgitas ta ja lisas, et muidugi on järgmine küsimus on, kuidas seda hoida.

Kogu aeg ei saa õnnelik olla, aga rahulolu ja õnnelikkuseni jõudmise saladus on iseenda aktsepteerimine. Võtta vastu ka raskemad kohad. «Palju näeme ameeriklaste keep smiling suhtumist, tegelikult ei tule see ju südamest. Vaja on tunda kõiki tundeid ja lubada endal olla ka kurb ja vihane,» arvab ta.

Trofimov sõnab, et õnnelikuna püsida saab vaid praktikate abil – jooga, meditatsioon, pidev enda vaatlemine. «Kui tuleb peale negatiivne tunne, jälgin, kas see on väärt õnnetundest väljaminekut,» nentis ta ja lisas, et oma keskme hoidmist peab treenima.

Trofimov näeb oma töös, paljud saavad rahulolu ja õnne kätte, kuid ta rõhutab iga kord, et peab hoidma end praktikates, sest see õnn ei jää püsima, kui sellega ei tegele. Kui tahad, et see püsiks võimalikult kaua ja stabiilsena, praktiseeri, et su keha ei läheks pingesse, vaid oleksid lõdvestunud – jaluta, tee joogat, hinga. Näiteks hingamine tundub elementaarne, aga tegelikult on see võimas vahend, mis aitab lõõgastuda.

Nõuandeid, kuidas saada tuju paremaks

Üks lihtsamaid ja mitte mingit ressurssi nõudvaid praktikaid on minna loodusesse. Kui on kehv tunne sees, tasub olla tundes kohal, metsas jalutada ja hakata endast seda tunnet välja ohkama.

«Öeldakse ju tihti, et mis sa ohid! Tegelikult julgustan ka joogatunnis inimesi häälega väljendama oma tunnet. Kui on ebamugav, lase häälega see tunne välja. Näen ka teraapiates, et kui inimene otsustab tunde häälega ära väljendada, toimub kohe progress,» selgitab Trofimov.