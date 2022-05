Näitleja Colin Firthi lemmikraamatud, mis on ilmunud ka eesti keeles

«Parandused» on mõjuv perekonnalugu 21. sajandi künnisel seisvast Ameerikast. Loo keskmes on Kesk-Läänest pärit perekond. Ema Enid Lambert on kogu pere eest hoolitsenud ja oma soovid tahaplaanile jätnud. Nüüd kui lapsed on suureks kasvanud selgub, et abikaasal on Parkinsoni tõbi ning hädadest pole puudust ka lastel.