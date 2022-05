«Isa olevat mürsu kinni krabanud ja välja tormanud. Mina röökisin sel ajal kummuli vanaema süles»

Isa tuli ütlema, et peame kohe asjad pakkima ja tunni aja pärast olema valmis hävitusrongiga lahkuma. Isale oli näidatud üksikut kaubavagunit, kuhu võisime oma asjad viia. Ma ei tea, mida vanaemad ja isa oskasid kaasa krabada, aga palju seda olla ei saanud. Siis aga said sakslased arvatavasti uue käsu ja hakkasid Sõmerpalu metsa ehitatud ladusid õhku laskma ja põletama. Meiega neil enam asja polnud. Tekkinud «vaherahu» kasutasid isa ja vanaemad selleks, et suurem osa meie liikuvast varast vagunisse tarida. Aeg läks. Saabus hommik. Istusin vaguni uksel, kõlgutasin jalgu ja vaatasin niisama ringi. Peale sakslaste polnud ühtegi hingelist näha. Ilmselt jaama ülejäänud personal, kes elasid jaamast kaugemal, olid hävitusrongi saabudes vehkat teinud. Neil õnnestus peitu pugeda. Istusin ja mõlgutasin mõtteid. Jaama ees oli päris suur, laste mõistes päratu suur pooleldi kinnikasvanud tiik. Äkki käis kõva pauk ja vesi tõusis tiigist sambana üles! See oli esimene mürsk, mis plahvatas otse meie nina all. Seepeale karjus isa: «Nüüd kõik ruttu keldrisse!» Keldrini võis olla sadakond meetrit. Panime jooksuga minema. Nüüd oli mürin juba pidev ja väga kõva. Ilmselt oli puhkenud lahing ja ka rongist tulistati vastu. Keldrisse me jõudsime – nii tulevane kasuema Helmi, kes just sel õnnetul päeval oli meil külas, kui ka mõlemad vanaemad. Kelder oli meil selline maapealne ehitis, mis oli kaetud suure ja paksu mullakuhilaga ja milliseid võib tänapäevani raudteejaamades märgata. Talviti sõitsime sealt kelguga alla. Nüüd oli see kohandatud varjendiks. Välisukse ette oli lisaks püstitatud paksudest raudteeliipritest kaitsemüür, mis nägi välja nagu sein. Keldri sissekäigust paremat ja vasakut kätt seina ääres olid istumiseks pingid. Tagaseinas, kus muidu oli kartulisalv, oli põrandale visatud madrats ja sinna maandus isa. Mina ja mõlemad vanaemad istusime parempoolsel pingil, Mai koos Helmiga meie vastas. Kõige uksepoolsemal kohal istus sirgeseljaline vanaema Anette ja tema kõrval vanaema Adele, mina peadpidi tema süles ja tema kummargil minu üle. Väljas käis hirmus mürin ja ragin. Hiljem selgus, et venelaste tankidessant oli kusagil Petseri liinil läbi murdnud, läbinud Võru, siis hargnenud nii, et suurem osa liikus Antsla poole ja kolm tanki Sõmerpalu poole. Kuna tee keerles metsade vahel, ei märgatud neid enne, kui nad olid peaaegu semafori taga, kust nad ka tule avasid. Ühel hetkel mürin lakkas. Õues jäi vaikseks. Korraga ilmusid ukseavasse vene sõdurid, laskevalmis püssid käes. Nad olid väga nõgised ja koledad. Õnneks oskas isa vene keelt ja sai nendega rääkida. Nende nõue oli, et isa taastaks telegraafi töö, mis aga poleks kuidagi võimalik olnud. Nii nad siis võtsid isa kaasa ja läksid lahingupaika üle vaatama. Ilmselt olid sakslased vedanud oma ladudest raudtee äärde mingeid pudelitega kaste sihiga need oma rongi laadida, aga venelased ilmusid ootamatult, seda ei jõutud teha ning rong sõitis minema ja kastid jäid maha. Venelasi aga huvitas nendes kastides peituv vedelik väga. Nüüd sunniti isa nende sisu enne degusteerima, kui venelased julgesid proovida. Sakslaste hävitusrong oli kadunud. Meie vagun oli isa jutu järgi rongist lahti haagitud ja põles. Keegi oli vagunist välja visanud isa jalgratta ja minu lambanahkse kasuka.