Suvi, mil üks poiss avastab, et Tartu pole sugugi nii igav, nagu ta arvas

Kui vanaema Aada viib poisid ühel kaunil juunikuisel lõunapoolikul vanalinna jalutuskäigule, jutustab ta neile põnevaid lugusid Tartu ajaloost. Uued teadmised kodulinnast sütitavad Lukases, kelle suurim hobi on legendide kogumine, veendumuse, et iidses Tartus elas kindlasti mõni lohe. Nii otsustab ta hakata selleks Toomemäel tõendeid koguma ja satub seeläbi koos vennaga muinasjutulisele rännakule 200 aasta tagusesse Dorpatisse, kust ei puudu tuldpurskav lohejumal, uljas tuletaltsutaja ja jääkarude maa kuningas.

Südamlikus, lustlikus ning kahtlemata harivas loos kirjeldatud ajalooseigad ja arhitektuuripärlid noppis autor Tartu Ülikooli õppejõudude Kerli Krausi, Anti Selarti ja Ain Mäesalu põhjatuna näivast teadmiste varasalvest. Illustratsioonide autor on Sirly Oder.

Juunikuu esimesel päeval ringutab hommikupäike magusasti Tartu vanalinna kivikatuste kohal, mille puitharjad mustavad künnivarestest. Lindude kare kraaksumine lööb linnaelu kiiresti kihama. See kajab ka vanalinna põhjapoolses nurgas, kus askeldavad botaanikaaia püsielanikud: taimed, putukad, loomad ja linnud. Nende seas tüüne tiigivee kohal tiirutavad kiilid ning mesilased, kes juba varavalges maiaste nägudega õisikutesse lendasid, ja muidugi pardipere, kes naasis äsja karastavalt supluselt. Tõotab tulla erakordselt ilus päev, mille juhatab sisse värske hiliskevadine lõunatuul. See puhub mõnusasti ühe Jaani tänava elumaja lahtisest katuseaknast sisse ning jahutab leebelt pisikeste unimütside õhetavaid nägusid. Alanud on suvevaheaeg ja lapsed tähistavad seda tavapärasest pikema põõnamisega.